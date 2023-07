Stralend zonnig weer in Dordrecht vandaag

Drogist op Damplein op brutale wijze bestolen van krasloten: ‘Ik wist gewoon, er gaat iets gebeuren’

Drogisterij Bewust Beter op het Damplein in de wijk Dubbeldam in Dordrecht is vrijdagmiddag op brutale wijze bestolen. Een aantal verdachten heeft volgens een getuige de duurste krasloten buitgemaakt. Er is niemand gewond geraakt.