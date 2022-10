Strijd om mosquito in Zwijndrecht nog niet gestreden

COLUMN Geen spelers aantrekken om de energiere­ke­ning te kunnen betalen? Dat is natuurlijk klinkklare onzin

De terugkeer van de Waaldorpenderby bood het afgelopen weekeinde helaas het beeld dat ik op voorhand verwacht had. Heerjansdam bleek veel te sterk voor Rijsoord en bewees dat dit zomaar het jaar kan worden om in deze poule de stap naar de vierde divisie te maken. Gezien de kwaliteit van de andere ploegen in deze competitie is dat namelijk helemaal geen gekke gedachte.

10 oktober