Stroomstoring treft Dordtse wijk Dubbeldam, bijna 1900 huishoudens zitten half uur in het donker

Bijna een op de tien huishou­dens in Zwijn­drecht is energiearm

Bijna een op de tien huishoudens in Zwijndrecht leeft in energiearmoede. Het gaat om inwoners met een laag inkomen en een hoge energierekening, die vaak in een slecht geïsoleerd huis wonen. Dat blijkt uit een analyse van TNO op basis van CBS-cijfers.

16:15