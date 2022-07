Stuntende scooterrijders zijn slecht imago zat: ‘We doen niet aan straatracen, dit is gewoon een hobby’

COLUMN Ik zie haar denken: die gast is vast niet helemaal goed

,,Kent u Jezus?’’ vraagt de vrolijke evangelist me op de Sarisgang, terwijl hij me een foldertje toesteekt. Ik wil doorlopen, maar de man blijft me dérmate hoopvol aankijken dat ik wel antwoord móet geven. Maar wat kun je op zó’n vraag - sorry voor de woordspeling - nou in hemelsnaam voor antwoord geven?

29 juli