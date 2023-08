Succesvolle handtekeningenactie voor Antonio en De Kleine Griek: ‘Heel Dordrecht staat achter mij’

Ray betaalde Afrojack 25 euro voor een showtje, nu gaat hij de dis­co-sce­ne op het eiland reanimeren

Nu amper voor te stellen, maar ooit betaalde feestorganisator Ray de Boon dj Afrojack 25 euro voor een showtje. Dat was in dezelfde tijd dat disco Alcazar in Puttershoek de place to be was. De Boon mist die tijd, daarom komt hij met een plan.