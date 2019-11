Supermarkt geeft een gratis ontbijtje aan alle bewoners van Alblasserdam

COLUMN U zult wel denken: heeft Thies te lang naar Lucy In The Sky With Diamonds geluisterd?

9:11 Ik hád u voor vandaag een column beloofd over parkeerdruk in Dordrecht. Die houdt u tegoed voor maandag, want vandaag wil ik het met u hebben over iets héél anders, namelijk over de Beatles en over het feit dat toeval niet bestaat. Voordat u nu denkt, die Thies heeft onder het genot van stimulerende middelen nét iets te lang naar Lucy In The Sky With Diamonds liggen luisteren, wil ik u graag het een en ander uitleggen.