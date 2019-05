Sven en Fenna zwemmen City Swim voor hun vader die vorig jaar stierf na zijn deelname

De twee twijfelden geen seconde toen de inschrijving voor de Swim to Fight Cancer in de Dordtse havens werd geopend. Ook niet toen bleek dat die dag, 31 augustus, samenvalt met de geboekte vakantie van het gezin. Ze komen er eerder voor terug. Fenna zwemt voor de vierde keer, Sven gaat voor zijn derde. Deze editie wordt specialer dan alle eerdere deelnames. Fenna en Sven zwemmen met hun lieve vader in hun gedachten. ,,Hij had gewild dat we dit zouden blijven doen. We zwemmen voor hem’’, zeggen de broer en zus.