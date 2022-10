Sylvia (43) leidde jarenlang een dubbelleven: ‘Liep stiekem in vrouwenkleding door het huis’

Hoe broer van oud-Feyenoor­der Calvin Verdonk wereldkam­pi­oen kickboksen werd: ‘Achttien jaar van gedroomd’

Darryl Verdonk (26) draagt sinds twee weken de titel wereldkampioen kickboksen in de categorie tot 70 kilo. Het kostte hem achttien jaar bloed, zweet en tranen om zijn droom uit te laten komen. In de ring verandert hij van een vriendelijke jongen in een onverschrokken vechtersbaas. ,,De passie voor het kickboksen zit zo diep. Dat is vaak lastig uit te leggen aan buitenstaanders.’’

17:38