Tandzorg moet voor iedereen betaalbaar zijn

COLUMN Hoe DuPont jaren achtereen ‘over lijken’ mocht gaan

Directies van DuPont hebben ons belazerd door minstens dertig jaar achtereen te zwijgen over de mate van PFOA-vervuiling die ze in het grondwater ‘dumpten’. Dat onthult Zembla donderdagavond en eigenlijk zou ik verbaasd moeten zijn over al die ó zo pijnlijke vaststellingen in dat programma, maar héél gek... dat ben ik niet.