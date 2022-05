Tante zamelt geld in voor begrafenis nichtje Ann-Sofie (16), die omkwam bij schietpartij op zorgboerderij

Vier doden en twee zwaargewon­den in een paar dagen tijd: vanavond komen mensen samen in de kerk

Vier doden en twee zwaargewonden in een paar dagen tijd in Alblasserdam. De impact op het dorp is groot. Het verdriet is immens. Vijf kerken hebben de handen ineengeslagen voor een speciale samenkomst vanavond. ,,Er zal worden stilgestaan bij het immense verdriet van de nabestaanden en de familie van de zwaargewonde personen.”

15:40