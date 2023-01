Te vroeg voor Zwijndrecht… wél begrijpelijk

Dansstudio Bounce kan tóch in Papen­drecht blijven, maar er is nog wel wat voor nodig: ‘Het is niet anders’

Kitty van Veen (50) fietste tientallen rondjes om een nieuw pand te vinden voor haar geliefde dansschool Bounce in Papendrecht, nadat ze te horen kreeg noodgedwongen uit het huidige gebouw te moeten. En eindelijk is het nu gelukt. ,,Maar als we heel reëel zijn, kunnen we het eigenlijk niet betalen.”

19 januari