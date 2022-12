Terug van weggeweest, het toeristentreintje in Dordrecht: ‘Het voelt als thuiskomen’

Dolend ASWH ziet de bodem opnieuw naderen: ‘Toch bestrijd ik dat we geen ploeg zijn’

Derdedivisionist ASWH moest zaterdag in een troosteloze en kille ambiance op sportpark Schildman de punten aan de nieuwe medekoploper ACV laten: 0-3. De vierde nederlaag in successie, in combinatie met de zeges van directe concurrenten, deed de Ambachters op de voorlaatste plek belanden.

4 december