The Passion 2019 komt naar... Dordrecht!

Vorig jaar vond The Passion plaats in de Bijlmer in Amsterdam. Het evenement is een samenwerking tussen de omroepen EO, de KRO-NCRV en de gemeente Dordrecht.



Burgemeester van Dordrecht Wouter Kolff zegt enorm blij te zijn dat het evenement naar zijn stad komt. ,,Dordrecht is de oudste stad van Holland. De stad waar al 800 jaar wordt gebouwd aan de toekomst, leent zich met meer dan 1000 monumenten perfect voor The Passion. De omgeving van de Grote Kerk zal een schitterend decor vormen."



Ook EO-directeur Arjan Lock noemt Dordrecht een 'prachtig authentiek decor' voor The Passion.