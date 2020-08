Thuiswerken de nieuwe norm? Dordts bedrijf wil alvast verhuizen naar een kleiner kantoor

Over een jaar of vijf betrekken de ambtenaren van de gemeente Dordrecht het gloednieuwe stadskantoor. Maar of er in dat hagelnieuwe pand ook daadwerkelijk honderden ambtenaren tegelijkertijd aan het werk zullen zijn is nog maar de vraag. ,,Of thuiswerken de nieuwe norm wordt is bij ons zeker onderwerp van gesprek’’, zegt een woordvoerder van de gemeente Dordrecht. ,,Voordat we overgaan naar het nieuwe stadskantoor, het Huis van Stad en Regio, zal daar zeker nog goed naar worden gekeken. Want als meer en meer medewerkers thuiswerken heb je minder vierkante meters nodig.’’