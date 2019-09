Tieners rammen woning en laten wapen in prullenbak achter na toiletbezoek bij buurtbewoner

Mariëtte de Heide redde Willem de Zwijger College: 'Als spin in het web voel ik mij senang'

11:11 Mariëtte de Heide kwam in 2012 naar het Willem de Zwijger College in Papendrecht en Hardinxveld-Giessendam, dat financieel in zwaar weer zat. Haar opdracht: los de problemen op. ,,Ik heb die eerste tijd geen vrienden gemaakt. Dat is later gelukkig veranderd.'' Gisteren nam zij afscheid. Een interview.