Tientallen vluchtelingen vanuit gastgezinnen alsnog naar gewone opvangplek: ‘Het gaat niet altijd goed’

,,Grote complimenten voor gastgezinnen van vluchtelingen”, zegt Eddy van Well namens de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. ,,Maar het gaat soms niet goed.” Deze week zijn er dus tientallen vluchtelingen vanuit gastgezinnen alsnog naar een centrale opvanglocatie, zoals bijvoorbeeld het Dordtse gebouw Crownpoint, verplaatst. ,,Er was bijvoorbeeld een gevluchte Oekraïner die tijdelijk in een caravan woonde bij iemand in de tuin, die moest er op korte termijn uit. Ik kan niet vertellen waarom”, zegt Van Well.