Tijdelijke opvolger voor GGD-baas Cees Vermeer

DORDT EIGEN-AARDIG Na de sloop van het ‘langste gebouw van Nederland’ kwam de spijt

Zo’n vijftig jaar geleden verdween de 300 meter Lange Loods. Het wonderlijke gebouw kende zijn oorsprong in de Tachtigjarige Oorlog en werd in Dordrecht ‘het langste gebouw van Nederland’ genoemd. Na sloop kwam het besef dat er een uniek pand voor altijd was verdwenen.