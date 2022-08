Tijdens haar werk in de thuiszorg maakt Hortencia graag een praatje: ‘Desnoods offer ik mijn pauze ervoor op’

,,Sinds 2017 werk ik in de thuiszorg, voor Het Spectrum. Hiervoor werkte ik in een verzorgingshuis als helpende, toen ik studeerde. Binnen vier jaar heb ik mijn diploma gehaald en werd ik aangenomen in de thuiszorg. Intussen ben ik ook werkbegeleider geworden, voor leerlingen. In een verzorgingshuis ben je wat meer opgesloten, in de thuiszorg voel ik me vrijer. Je komt thuis bij de mensen.”