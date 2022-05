Tóch weer aankomen na een maagverkleining is binnenkort verleden tijd, als het aan 't ziekenhuis ligt

Een maagverkleining ondergaan is niet niks: het vereist een nieuwe leefstijl en een blijvend sterke wil. De kans op terugval in oude gewoonten blijft aanwezig. Om die kans te verkleinen, gaat het Dordtse ziekenhuis samen met expertisecentrum voor leefstijlbegeleiding Your Health Spot patiënten beter en intensiever begeleiden. In het verleden is gebleken dat patiënten na verloop van tijd toch weer aankwamen, vaak vonden dat ze onvoldoende begeleiding hadden gekregen”, legt Bariatrisch chirurg Robert Smeenk uit. ,,Met deze pilot proberen we dat gemis op te vullen en zo op de langere termijn beter resultaat te behalen voor de patiënten.”