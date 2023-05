Toen in Dordt: de melkboer die met zijn kar door de straten reed

Brand in de keuken van woning in Hen­drik-Ido Ambacht

In Hendrik-Ido-Ambacht is zaterdagavond de brandweer opgeroepen voor een brand in een keuken. Doordat er veel rook vrij kwam in de woonkamer van het huis is er opgeschaald naar middelgrote brand, maar het vuur was snel onder controle.