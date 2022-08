Toen in Dordt: zwembad de Groene Plas aan de Noordendijk

In de jaren ’30 had voormalig huizenmakelaar J. van der Linden het plan om een natuurzwembad te starten. Dit deed hij aan de Noordendijk in een balkengat. Dat is een plek waar een voorraad boomstammen wordt bewaard, totdat ze verder worden verwerkt.

Aan de Noordendijk

Nieuwbouwwijk

Uiteindelijk werd de Groene Plas aan de gemeente verkocht, omdat het zwembad werd ingesloten door een nieuwbouwwijk. De gemeente wilde van het zwembad af, zodat er woningen gebouwd konden worden. Het duurde bijna tien jaar voordat de deal rond was, want eigenaar Van der Linden eiste een hoog bedrag en dat vond de gemeente te veel. Uiteindelijk hebben ze in 1953 toch een bedrag van 18.000 gulden geboden en was de deal rond. In datzelfde jaar werd het zwembad dichtgestort en kwam er een einde van de Groene Plas. Met onderstaande foto’s gaan we even terug in de tijd.