Toename van geweldsdelicten in Dordrecht: preventief fouilleren verlengd en uitgebreid naar Weizigtpark

De Dordtse politie laat burgemeester Wouter Kolff in een brief weten zich zorgen te maken dat het aantal incidenten met steek- en vuurwapens van februari tot en met juli van dit jaar niet is afgenomen, maar juist toegenomen. Naast misdrijven en wapenbezit in het centrum en Oud-Krispijn valt het de politie op dat zware delicten veel vaker plaatsvinden in het Weizigtpark. Daar noteerde de politie in een half jaar drie straatroven, vier bedreigingen en drie personen met een wapen.