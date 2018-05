Toerist redt slechtziende vrouw uit Spuihaven in Dordt

De vrouw werd uit het water gehaald door Eros Stefanidis, een toerist uit het Belgische Hassselt, terwijl andere omstanders zich over de hond ontfermden. Stefanidis: ,,Ik zag haar vallen. Ik wilde haar eerst achterna springen, maar dat was te gevaarlijk, Gelukkig zag ik die trap even verderop. Ik kon langs de kant naar haar toe lopen.’’ Hij had zich zijn bezoek aan Dordrecht anders voorgesteld: ,,Maar als je zo iets ziet gebeuren, doe het gewoon.’’



Het slachtoffer werd met onder meer letsel aan haar arm per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. Stefanidis hield aan zijn actie alleen een doorweekte broek over: ,,Maar die droogt wel weer.’’