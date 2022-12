Toeterende Marokkaanse fans vieren historische zege op Portugal in binnenstad van Dordrecht

De drukte leidde her en der tot opstoppingen, zoals op de Spuiboulevard. Voor zover bekend hebben politiemensen en boa's niet ingegrepen. Het is voor de eerst keer in de historie dat een Afrikaans land de halve finale van het WK voetbal heeft bereikt.

Ook in de grote steden is zaterdagavond groot feest gevierd. Duizenden mensen zijn de straat op gegaan. De ME heeft ingegrepen in de Schilderswijk in Den Haag en in Amsterdam zijn meerdere aanhoudingen verricht voor het afsteken van zwaar vuurwerk.