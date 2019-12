TomTom bedankt! Vrachtwagen vol bier staat urenlang vast in Nieuw-Lekkerland

Dordtse en Zwijn­drecht­se kinderen groeien bovengemid­deld vaak op in eenouderge­zin

16:23 Ruim één op de vijf Zwijndrechtse kinderen (21,5 procent) woont in een eenouderhuishouden. Dat blijkt uit cijfers van het CBS in het kader van de Jeugdmonitor. Ook in Dordrecht ligt het percentage hoger dan het landelijk gemiddelde.