Tonie mag zijn Circus Royal deze winter tóch organiseren: ‘Ik heb iedereen nodig’

Er was de afgelopen tijd enige commotie over wie het circus in Dordrecht zou mogen organiseren, en óf er überhaupt een circus kon komen. De gemeente Dordrecht concludeerde zo’n twee weken geleden namelijk dat bij geen van de drie potentiële organisatoren de plannen waterdicht genoeg waren. Er moest een nieuwe voorselectieprocedure komen en pas in september zou blijken of alles nu wel solide genoeg was.

Quote Alle bedrijven, alle Dordtena­ren: ik heb jullie nog nooit zo nodig gehad als nu Tonie Teuteberg, Circus Royal

Volgens Teuteberg bleef hij na vorige week als enige organisator over, waarna hij deze week in gesprek ging met de gemeente. Een woordvoerder bevestigt: ,,Het resultaat is dat Circus Royal nu de vergunningsaanvraag voor een wintercircus kan opstarten.’’

Hulp nodig

Teuteberg is vanzelfsprekend blij met de uitkomst. ,,Ik zei het al dat het recht zou zegevieren! Het is fijn dat dat nu ook is gebeurd.’’ Wel roept de circusdirecteur iedereen op zich te melden. ,,Alle bedrijven, alle Dordtenaren: ik heb jullie nog nooit zo nodig gehad als nu. Wij willen natuurlijk terugkeren als een bom deze winter, en daar is steun voor nodig. En ga lekker naar het circus met collega’s; dat is toch veel leuker dan een kerstpakket?’’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.