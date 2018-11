Tot vier jaar celstraf geëist tegen anabolenbende

Voor de grootschalige handel in anabolen en geneesmiddelen zijn celstraffen tot vier jaar geëist tegen vijf mannen en één vrouw uit Alblasserdam, Papendrecht, Zwijndrecht en Rotterdam. Het zestal heeft volgens het Openbaar Ministerie (OM) jarenlang op internet handel gedreven in de illegale spullen.

Hoofdverdachten K.K. (32) uit Papendrecht en Alblasserdammer N.W. (32) hoorden de officier van justitie de rechtbank in Rotterdam maandagmiddag vragen om het duo vier jaar achter de tralies te zetten.

Volgens de aanklager vormen K. en W. de kopstukken van de bende die van 2014 tot en met 2016 de anabolen en geneesmiddelen verstuurden. De Alblasserdammer en Papendrechter zouden zich hebben ingekocht in de handel bij een bekende, waarmee ze ook mede-eigenaar werden van websites als onlineapotheek.net.

Lab

De anabolen, die verboden zijn in de Opiumwet, werden geproduceerd in een geheim lab met machines en mixers dat was verstopt in een bedrijfspand in de Ridderkerkse Tinstraat. Volgens justitie werden grondstoffen geleverd uit China, die door de twee werden betaald in Bitcoins. De medicijnen, waaronder spierverslappers, zouden zijn geleverd door een apotheek uit Den Haag.

Pakketjes met bestelde spullen werden afgeleverd door eigen koeriers of gewoon door ze te versturen via DHL. Het inpakken van die bestellingen gebeurde volgens het OM onder andere door de ouders van K.

Voor hun betrokkenheid vroeg de officier om de vader (63) te veroordelen twee jaar celstraf. De moeder zou 240 uur werkstraf uit moeten voeren, omdat de vader een voornamere rol had. In de Papendrechtse woning van het ouderpaar werden bij een inval van de politie en FIOD in 2017 maar liefst 68.000 pillen en ampullen gevonden.

Kroongetuige

Een kroongetuige vertelde de politie tot in detail over de rolverdeling van de vier. Die informant bleek niemand minder dan de ex-vriendin van Alblasserdammer W. Die verweerde zich; volgens hem ging het om een wraakactie en overdreef zijn oude geliefde, met wie hij ruzie had over de voogdij van hun kind, zijn rol. ,,Ze wil me kapot maken. Als ze boos is dan liegt en bedriegt ze alles bij elkaar’’, zei hij tegen de rechters.

Volgens W. handelde hij alleen maar mails af met bestellingen en was zijn rol veel kleiner. Ook zijn maatje K. bestreed dat hij een kopstuk was van de anabolenbende. Hij zou zijn ingeschakeld voor het ‘digitale’ gedeelte. ,,Ze heeft onze rol overdreven en haar eigen rol kleiner gemaakt’’, aldus de voormalige sportschoolhouder in Ridderkerk.

Hij zou evenwel ‘maximaal een ton’ aan de handel hebben overgehouden. Justitie vervolgt hem en W. daarom ook voor witwassen.

Over hun vermeende opdrachtgevers wilden W. en K. niets zeggen. Volgens K. was hij na het oprollen van de handel al meermaals bedreigd. Hij beweerde dat mannen hem zowel thuis als in zijn toenmalige sportschool hadden bedreigd.

Steekpartij

Tijdens het proces werd duidelijk dat een steekpartij tussen leden van motorclub No Surrender voor de deur van de Ridderkerkse Tinstraat in 2016 leidde tot de ontdekking van het anabolenlab. Vermoedelijk was het 40-jarige aangevallen slachtoffer werkzaam in het lab.

Het Openbaar Ministerie wil hierover nog niets zeggen. Komend jaar vindt de strafzaak plaats tegen de drie verdachten van deze ‘liquidatiepoging’. Dit proces werd eerder dit jaar uitgesteld, omdat er nog getuigen moeten worden gehoord. ,,Meer kunnen we er op dit moment helaas niet over zeggen’’, aldus woordvoerder Frans Zonneveld.