Traditioneel graanvervoer trekt bekijks in Dordrecht

Het idee om op deze manier het 25-jarig jubileum van de stichting te vieren, kwam van één van de molenaars. De molen zelf is overigens een stuk ouder: die is 309 jaar.

Enorme uitdaging

De stichting is ooit opgericht vanwege een grootste restauratie. ,,25 jaar later staan we wellicht wéér op zo’n punt’’, vertelt voorzitter Marianne Mulders. ,,Vorig jaar moesten de wieken gedaan worden, nu houden we ons hart vast voor het onderzoek naar het metselwerk. Dat kan fors tegenvallen en dan hebben we een enorme uitdaging.’’