Tragisch ongeval schokt Hoogblokland: ‘Je wilt iemand helpen en dan gebeurt dit...’

Rond drie uur raakte eerst een bestelbusje met drie inzitten van de Dorpsweg in het dorp in Alblasserwaard. Dat gebeurde vlak voor het viaduct over rijksweg A27. Door nog onbekende oorzaak raakte dat voertuig van de weg, om verder half in een sloot tot stilstand te komen. Het drietal wist zelfstandig en ongedeerd uit die wagen te komen, waarna zij een vriend met een tractor belden met de vraag of die wilde komen helpen.