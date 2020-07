Transgender hoeft niet terug de vrouwengevangenis in voor wapenbezit

K. werd op oudjaarsdag vorig jaar tijdens een gerichte verkeerscontrole in de Dordtse wijk Crabbehof onderzocht in zijn auto. In zijn broekband vond de politie een pistool met acht kogels. K. zette het op een lopen, maar werd later toch opgepakt. Op het wapen werd na onderzoek het DNA van zijn bijrijder - die later voor de rechtbank verschijnt - gevonden. Volgens K. was het zogeheten CZ-pistool toch echt van hemzelf. Hij bracht al bijna drie maanden in voorarrest door.