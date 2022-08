Treinreizigers in en rond Dordrecht moeten rekening houden met veel geschrapte ritten door staking

De spoorstakingen vanaf komende week dwingen treinreizigers in Dordrecht en omgeving om héél goed na te gaan of zij hun reis wel kunnen maken. Ook als er bijvoorbeeld gestaakt wordt in de regio Noord (omgeving Zwolle, Groningen) kan dat tot treinuitval in onze regio West leiden.

De estafettestaking waarbij elke spoorregio een dag doelwit is, begint woensdag 24 augustus in de noordelijke provincies, vrijdag 26 augustus is de regio West aan de beurt. Hieronder vallen naast Dordrecht ook Rotterdam en Den Haag.

Op maandag 29 augustus krijgen onder meer de steden Amsterdam en Haarlem met de staking te maken. De dag erna is de regio Midden (onder meer Utrecht, Schiphol) aan de beurt. De estafette-actie wordt op de 31ste afgesloten in de regio’s Oost en Zuid; vanuit Dordrecht naar bijvoorbeeld Breda, Eindhoven of Arnhem reizen, is dan niet mogelijk.

Een woordvoerder van de FNV stelt dat het aan de NS is om volgende week en de week erna reizigers duidelijk te maken wat voor gevolgen de stakingen hebben. ,,Ga er maar vanuit dat een actie in de ene regio ook gevolgen heeft voor het rijden van de treinen in andere spoorregio’s.’’

Lastige financiële situatie

De actie van de vakbonden is een gevolg van het vastlopen van de cao-onderhandelingen. Onlangs liep een ultimatum af dat aan NS was gesteld. Een laatste handreiking van het ov-bedrijf werd afgewezen, omdat die niet genoeg in de buurt van hun eisen kwam. Volgens de NS zijn sommige cao-eisen van de bonden praktisch onuitvoerbaar. Het bedrijf wijst op zijn lastige financiële situatie als gevolg van de pandemie, die zorgde voor een daling van het aantal reizigers.

En mogelijk blijft het niet bij deze actiedagen, volgens de bonden. Als na afloop van deze stakingen de NS nog altijd niet akkoord gaat met de door de bonden gestelde cao-eisen, dan volgen in de week erna (de eerste volle week van september) landelijke stakingen.

