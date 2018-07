Trekpleisters: de Grote Kerk in Dordrecht

Video Gedumpte honden wachten in Louterbloe­men op een baas die hen wél wil hebben

7:05 Het is een opvallend duo, zo’n grote herdershond en een kleine jack russell. De twee werden gevonden in de Elzen in Dordrecht, vastgebonden aan een bankje. De honden komen bij in Dierentehuis Louterbloemen.