Trinitatiskapel… ‘huiskamer’ van de binnenstad

WK-span­ning nog niet merkbaar in Dordt, maar op één plek zeker wel: Mervin gaat ‘gewoon’ naar Qatar

Het WK voetbal in begint over paar weken. Daar is in Dordrecht nog weinig van te merken, behalve aan de Haaswijkweg West, waar Mervin Acoca en aanhang al zijn begonnen met de versieringen. Sterker nog: de tickets, de vlucht én het verblijf zijn al geboekt. Ze gaan naar Qatar, als een van de weinigen. ,,Ik vlieg een paar keer heen en weer.’’

29 oktober