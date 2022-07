Tropisch warm in de regio: zwembaden in regio zitten vol, snoeihete brug en extra zorg voor dieren

LIVEHet is vandaag een tropische warme dag. Zwembaden zitten inmiddels vol en op de brug tussen Dordrecht en Zwijndrecht is het ter plaatse 46 graden Celsius. Toch hanteren de meeste winkels en restaurants in onze regio hun reguliere openingstijden. In tegenstelling tot andere plekken in het land. In dit artikel houden wij je op de hoogte.

Waar in veel omringende gemeenten musea, restaurants en winkels hun openingstijden aanpassen naar een ‘tropenrooster’, lijken ondernemers in deze regio daar nog niet erg warm voor te lopen. Uit een rondgang blijkt dat bijna alles gewoon openblijft. Zo ook het onderwijsmuseum, de bibliotheek aan de Groenmarkt, en zo goed als alle winkels.

Wel is Bakker Bart in Dordrecht inmiddels gesloten vanwege de hitte. Normaal gesproken gaat de bakker pas om 17.00 uur dicht. Ook de bekende Dordtse loempiakraam op de Voorstraat is eerder dicht vandaag. Meerdere restaurants in de binnenstad twijfelde om open te gaan. ,,Zolang er mensen zijn, blijven we open. Anders gaan we vanmiddag eerder dicht”, zegt een eigenaar van een restaurant in de binnenstad van Dordrecht.

Brug

Waar wel problemen zijn, is op Stadsbrug tussen Dordrecht en Zwijndrecht . Rijkswaterstaat laat een blusboot aanrukken om de onderzijde van de brug te koelen. Ter plekke is het zo’n 46 graden Celsius blijkt uit metingen. Door de hitte zet het staal in de brug uit en om te voorkomen dat deze klem komt te zitten, gaat Rijkswaterstaat koelen met rivierwater. Een woordvoerder verwacht dat dit tot in de avond zal duren.

Wantijbad en Sportcentrum Papendrecht vol

Wie vandaag lekker naar het zwembad wil gaan om de verkoeling op te zoeken, kan weleens bedrogen uitkomen. Uit veiligheidsoverwegingen heeft het Wantijbad besloten om minder bezoekers toe te laten dan normaal. Dat aantal is nu bereikt. Niemand wordt meer toegelaten. Mensen die in rij staan, moeten eerst wachten voordat er mensen weer uit het zwembad zijn. Daardoor worden er nummers uitgedeeld om voordringen te voorkomen.

Het buitenbad van Sportcentrum Papendrecht is op dit moment ook geen optie voor een spontaan bezoekje. ,,Er zijn geen dagtickets meer beschikbaar. Abonnementhouders en mensen met een vooraf gereserveerd e-ticket kunnen uiteraard gebruikmaken van de aangekochte kaart”, laten medewerkers weten op de Instagrampagina van het zwembad.

Voor wie nog wel op zoek is naar verkoeling kan terecht bij de Brandweerkazerne in Papendrecht. Door het warme weer organiseert de brandweer een waterfestijn. Via Facebook doen ze een oproep om een waterpistool en een handdoek mee te nemen. Wel wordt er nog bij vermeld dat deelname geheel op eigen risico is.

Dieren

Net als mensen zitten dieren te puffen vandaag en dus wordt er een extra beetje op ze gelet. Duurzaamheidscentrum Weizigt houdt vandaag de meeste dieren binnen in de schaduw en Dierenzorgcentrum Louterbloemen houdt hun dieren koel met waterbadjes.

Dat de dieren onrustig worden van het warme weer, bleek wel toen wijkagenten vanmorgen een schildpad tegenkwamen. Die was aan de wandel gegaan vanuit de grote vijver in het Wantijpark. Het beestje is overgedragen aan de dierenambulance.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.