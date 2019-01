Trotse vader Mervin bouwt tuin vol met opblaasfiguren voor zijn pasgeboren Xavi

Mervin en zijn vriendin Melissa werden zaterdag de trotse ouders van Xavi James Jacques (roepnaam Xavi). Waar de meeste gezinnen wat slingers ophangen en misschien een ooievaar voor de deur zetten, pakt vader Mervin gigantisch uit. Een baby van 4 meter in de tuin, daarnaast eentje met een speen, een beertje met blokken, beschuit met muisjes, een babyflesje en dan ook nog een baby van 2,5 meter op het dak: de hele buitenkant van het huis is versierd met opblaasfiguren.



En dat terwijl de ouders het geslacht van hun baby pas bij de geboorte wisten. ,,Ik had alles gewoon dubbel besteld, voor een jongen of een meisje. Toen Xavi zaterdag geboren werd, hebben we met wel veertien mensen tot diep in de nacht doorgewerkt om alles neer te zetten.’’