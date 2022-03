Trucker Ben heeft eindelijk een parkeervergunning voor de Ter Steeghering, maar riskeert toch bekeuring

Illegaal parkerende en overnachtende truckers zijn al sinds jaar en dag een probleem in Zwijndrecht, vooral doordat veelal buitenlandse chauffeurs niet alleen overnachten maar ook veel troep achterlaten. Om daar een einde aan te maken voerde de gemeente Zwijndrecht een vergunningensysteem in: ’s avonds en ’s nachts mogen alleen vergunninghouders hier parkeren. Alleen Zwijndrechtse chauffeurs kunnen zo'n vergunning krijgen. Zelfs Ambachtse collega's krijgen nul op het rekest.

Losse betonmixer mag niet

Zo lang de mixer achter zijn auto hangt, is er geen probleem. Onlangs kreeg zijn baas echter bericht dat de losse mixer illegaal geparkeerd stond. Als die niet weggehaald werd, zou een bekeuring volgen. Van Leeuwen baalt als een stekker: ,,Dan moet ik dus iedere keer met dat ding naar de Waalhaven of de andere kant van Rotterdam rijden om hem daar achter te laten en weer op te pikken. Maar ik weet van te voren niet eens of ik een dag of vier weken achter elkaar containers moet rijden.’’