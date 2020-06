Tussen Kunst en Kitsch in het Dordrechts Museum zit nu ook anderhalve meter

Waterscoo­ter­groep over evenement rond Dordrecht: ‘Je wist hoe dit ging aflopen...’

14:21 De tocht van zeventig waterscooterrijders over de Dordtse wateren die zondag tot ophef in de stad leidde, was maanden geleden al gepland. Dat zegt de vriendengroep The Dutch River Riders, die de uitnodiging om mee te varen afsloeg omdat de tocht niet officieel aangekondigd was. ,,Je had kunnen weten hoe dit zou aflopen...’’