Twee aangiftes uit Papendrechtse wijk Wilgendonk over geweld jeugd: ‘De wijkagent zit er bovenop’

René had villa en dure auto’s, nu leeft hij van Voedsel­bank en is hij ziek: ‘Ik tel m’n dagen al af’

Van een gelukkig gezin in een villa met drie BMW’s voor de deur naar gescheiden en ernstig ziek in de schuldhulpverlening. Harder kon René Nelisse (64) echt niet vallen. Zijn lichaam is op, eigenlijk telt hij de dagen van zijn ‘zware leven’ al af. Hij heeft nog één laatste wens: ‘Een eervolle begrafenis als veteraan. Maar ik kan dat niet betalen.’

18 september