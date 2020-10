Twee jaar cel geëist tegen verdachte mislukte overval René van der Gijp: ‘Ik ben heel dom geweest’

Van der Gijp kwam die avond terug van een uitzending van Veronica Inside. Om zijn pols tijdens die uitzending: een duur Rolex-horloge. Voor de overvallers de reden om hem later die avond bij zijn huis in Dordrecht op te wachten. Ryan V., een 21-jarige man uit Ridderkerk, zou de overvallers van en naar het plaats delict hebben gereden. ,,Ik heb er spijt van”, stelde hij donderdagochtend voor de rechter. Van der Gijp zelf was tijdens de zitting niet aanwezig.

‘Rijden voor diefstal’

Van der Gijp deed bij het politiebureau direct aangifte tegen de mannen die volgens hem ‘als gekken tekeer gingen’. Na politieonderzoek kwam in juli de naam van Ryan V. naar voren. Zowel uit auto- en telefoongegevens van V. bleek dat hij in de avond van 27 april bij het huis van Van der Gijp was geweest. Tegenover de rechter verklaarde hij inderdaad mannen naar Dordrecht te hebben gereden, die bewuste avond in april. ,,Ik was op straat benaderd. Ze kwamen naar mij toe in het centrum van Ridderkerk en vroegen of ik hen wilde rijden voor een diefstal.”