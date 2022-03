Twee jongens en een meisje slaan tiener van nieuwe bromfiets en trappen meermaals tegen hoofd: ‘Dit is totale willekeur’

Het incident had plaats op het fietspad aan het Jacob Schorer-pad in Dordrecht, tussen het Pearl Buck-erf en het Frida Katz-erf. Het 16-jarige slachtoffer reed daar tussen 13.00 en 13.15 uur en wilde een fietstunneltje in. Vlak daarvoor hielden de drie hem tegen, haalden zijn sleutel uit de scooter en duwden die omver. De tiener kwam onder zijn voertuig terecht, waarna de twee jongens op hem begonnen in te slaan en te shoppen. Het meisje bleef toekijken.

Quote Voor zover we weten heeft mijn zoon met niemand problemen, het lijkt op volstrekte willekeur. Vader slachtoffer

,,Hij was bij een vriendje geweest om zijn nieuwe scooter te laten zien’’, vertelt de vader van het slachtoffer, dat zelf door een hersenschudding niet in staat is om te vertellen wat er gebeurd is. ,,Toen hij het tunneltje wilden inrijden, sprongen die drie gasten ineens voor hem. Voor zover we weten heeft mijn zoon met niemand problemen, het lijkt op volstrekte willekeur.’’

De twee begonnen, terwijl hij op de grond lag, op hem in te slaan en te schoppen. ,,Echt behoorlijk vaak’’, zegt de Dordtse vader. ,,Gelukkig zag iemand in een nabijgelegen flat het gebeuren en die begon te gillen. Daardoor werden een man en een vrouw in de buurt gealarmeerd en die kwamen erop af. Daar heeft onze zoon echt mazzel mee gehad, ik durf er niet aan te denken wat er gebeurd was als die mensen er niet geweest waren. Hij is echt helemaal bont en blauw geschopt en geslagen.’’

De agressievelingen vluchtten op het moment dat de omstanders ingrepen. De politie roept eventuele getuigen zich te melden. Daarnaast wordt gehoopt dat omwonenden met een videodeurbel opnamen hebben gemaakt van het incident of de vluchtende vechtersbazen.

