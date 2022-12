Twee mannen opgepakt na reeks inbraken in Dordt: ‘Sluiten niet uit dat meer aanhoudingen volgen’

Explosie­ven-ex­perts in actie op Weeskinde­ren­dijk om fles met vloeistof en lont er aan

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) is dinsdagavond naar de Weeskinderendijk in Dordrecht getogen nadat iemand een plastic fles met vloeistof en een soort lont had gevonden op straat.

