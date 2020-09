Twee mensen gewond geraakt bij ernstig ongeval met meerdere auto's op de N3, weg grotendeels dicht

Een keten en een kus van Claudia voor de eerste slagman van Hoeksche Waard

10:18 Hij moest er even op wachten, maar eindelijk is Bram van Hemmen nu écht, écht, écht burgemeester van Hoeksche Waard. De tijd van waarnemers was al voorbij, want hij is al een paar maanden aan werk. Toch is Bram van Hemmen nu officieel de eerste kroonbenoemde burgervader van de nog jonge fusiegemeente.