Twee scholen bedreigd via de telefoon: leerlingen mochten gebouw niet uit

In het Loket, een school waar drie scholen beroepsgericht onderwijs verzorgen, moesten de leerlingen dus een tijd binnenblijven. Hetzelfde geldt voor leerlingen van de praktijkschool De Sprong in Sliedrecht. ,,De persoon gebruikte ‘dreigende taal’ en dat soort meldingen nemen we serieus’’, laat een politiewoordvoerder weten.

De politie kwam in beide gevallen ter plaatse, maar verliet het schoolgebouw nadat de leerlingen weer naar buiten mochten. ,,Maar dat betekent niet dat we niet meer in de buurt zijn’’, laat de woordvoerder weten. De politie doet onderzoek en is bezig met het achterhalen van de identiteit van de beller(s).

Dreiging elders

Vorige week donderdag hield een school in Bilthoven de deuren van de school dicht, nadat er een dreigmail met een foto van een pistool met de tekst ‘Ik ga jullie allemaal doodschieten op donderdag 2 juli, geniet nog maar van jullie leven’ erbij. Wat voor dreigende taal de beller bij de twee scholen in de Drechtsteden heeft gebruikt, is niet bekend.

