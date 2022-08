Twee schutters aangehouden met speelgoedpistolen: ‘Ook dit is levensgevaarlijk’

Het deed zich vorige week voor en is nu door de politie bekendgemaakt. ,,Die mevrouw voelde plotseling iets pijnlijks op haar arm en zag vervolgens de mannen met die wapens in een auto. Ze is ontzettend geschrokken en heeft ons gebeld’’, aldus woordvoerster Patricia Wessels. De twee gel blasters zijn in beslag genomen.

Volgens de politie is de gel blaster een levensgevaarlijke rage: ,,Om te beginnen had dit veel slechter af kunnen lopen. Die mevrouw had van de schrik kunnen vallen en heel lelijk terecht kunnen komen. Ze had dat balletje ook in haar oog kunnen krijgen.’’

Agenten moeten dienstwapen trekken

Daarnaast zijn de gel blasters soms niet van echte vuurwapens te onderscheiden: ,,Vaak zijn ze vrolijk gekleurd, maar soms niet. Als het dan ook nog schemerig is, kunnen agenten ze niet van echt onderscheiden en moeten ze met getrokken vuurwapens in actie komen.’’ In Rotterdam gebeurde dat dinsdagavond drie keer: ,,In één geval hebben we daar zelfs een waarschuwingsschot moeten lossen. Je moet er niet aan denken dat we gericht schieten.’’

Probleem daarbij is dat de daders vaak denken dat het grappig is wat ze doen. Ze filmen het soms zelfs voor sociale media en nemen onze waarschuwingen niet serieus. Het is niet grappig.’’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.