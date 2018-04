Tweede verdachte (16) aangehouden voor antihomogeweld in Dordrecht

Dordt Eigen-Aardig Dordt is dé filmstad van Nederland

18:00 Dordrecht zal komende maand weer decor zijn van een Hollywoodproductie. Het gaat om een film die zich afspeelt in de Tweede Wereldoorlog. Er wordt gedraaid op het Stadhuisplein én in de Grotekerksbuurt. Dordt werd al veel vaker gebruikt als decor voor films en misschien is de stad wel een van de meest gebruikte filmlocaties in Nederland.