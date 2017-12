Tweeling na 35 jaar herenigd

Fameus restaurant Huis Roodenburch failliet

13:30 Het Dordtse restaurant Huis Roodenburch heeft het faillissement aangevraagd. Het restaurant in het gerestaureerde monument met dezelfde naam aan de Wijnstraat had in korte tijd veel roem vergaard. Het stond met vier sterren genoteerd in restaurantgids Iens, was dit jaar winnaar van de AD Terrassentrofee en werd vierde in de strijd om de Gouden Pollepel van het AD.