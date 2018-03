Twintig bedrijven gebruiken GenX via 'Zwitserse route' van Chemours

Ongeveer twintig bedrijven in heel Nederland gebruiken GenX van Chemours Dordrecht en krijgen het door de fabriek aangeleverd via een zogeheten Zwitserse route.

Dat blijkt uit vertrouwelijke stukken die Chemours onder druk van staatssecretaris Stientje van Veldhoven (D66, Infrastructuur en Waterstaat) heeft aangeleverd aan minister Cora van Nieuwenhuizen (VVD). Kamerleden mochten de geheime lijst vandaag binnenskamers inzien.

Bizar

Volgens PVV'er Roy van Aalst wordt de vlek rond GenX steeds groter en zijn de toezichthouders incapabel. Cem Lacin van de SP wil weten wat voor toezicht er komt op de afnemers op de lijst. Er is veel onduidelijk stelt hij. ,,Wordt er door die afnemers ook geloosd op het Nederlandse water? We weten het niet."'

Het ministerie is druk bezig om de vervuiling in Nederland met de persistente stof GenX in kaart te brengen. De stof is pas geplaatst op een lijst met Potentieel Zeer Zorgwekkende Stoffen. Oppervlaktewater in delen van Brabant bleek onlangs ook opeens vervuilt te zijn met GenX.

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven eiste daarna openheid van Chemours. Ze dreigde dat ze de lijst met GenX-afnemers desnoods zou vorderen.

Chemours Dordrecht stelde eerder volgens Van Veldhoven dat ze in Nederland alleen GenX-stoffen leverde aan Custom Powders in Helmond. De rest van haar productie zou naar Chemours Zwitserland gaan. De staatssecretaris voorzag dat via Zwitserland de GenX werd verkocht aan Nederlandse bedrijven.

Afnemers

Uit een lijst die Chemours onder druk van het ministerie nu op tafel heeft gelegd blijkt dat Chemours twintig Genx-afnemers heeft, verspreid in heel Nederland. De stof wordt onder meer gebruikt bij de productie van coatings.

Kröger (GroenLinks) vindt het stuitend. Ze rept over ,,een papieren schijnconstructie.'' ,,Heel zorgelijk dat Chemours dit zo doet. Ik wil meer duidelijkheid over meer chemische bedrijven die de Zwitserse route ook gebruiken.''

Minister Van Nieuwenhuizen noemt de U-bocht van GenX via Zwitserland ,,op zijn minst opmerkelijk.'' Ze heeft niet de indruk dat de chemische industrie massaal via die Zwitserse route werkt, zei ze.

PVV'er Van Aalst haalde in de Kamer scherp uit naar de toezichthouders. Die zijn volgens hem in het verleden incapabel gebleken. ,,Het ministerie moet regie nemen,'' zei hij. ,,De vlek wordt steeds groter. Als de Genx daadwerkelijk door heel Nederland verspreid wordt, moet het ministerie de ruimte hebben om in te grijpen.''

Volgens de PVV valt Chemours niets te verwijten. ,,Chemours heeft geloosd volgens de vergunning.'' Dat Nederland nu opgezadeld zit met een persistente stof die in Zuid-Holland ook nog eens in kleine concentraties in het drinkwater is opgedoken, is volgens hem te verwijten aan de vergunningverleners.

Loket

Van Aalst vindt dat er één gespecialiseerd loket moet komen voor de afgifte van dit soort complexe vergunningen: bij het ministerie. Nu komende vergunningen voor lozingen en emissies via de provincie, de waterschappen, Rijkswaterstaat en de gemeentes. ,,Breng dit onder bij één bevoegd gezag. En zorg voor de garantie dat ons drinkwater schoon is en blijft,'' aldus Van Aalst.

Volgens de minister is zo'n centraal loket niet nodig. Alle toezichthouders zitten er bovenop, stelde ze. ,,We zijn er continue mee bezig. Er is voortdurend overleg. Met de betrokken gemeentes, de Omgevingsdiensten. Alle betrokken partijen zijn echt alert. We zijn er goed mee bezig. Het is belangrijk dat we met elkaar optrekken. We willen rust op dit dossier.''