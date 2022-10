Twintig patiënten met corona in Dordts ziekenhuis

Ziekenhui­zen in de regio verwachten een ‘drukke herfst’, maar dat is niet alleen vanwege corona

Het aantal positieve coronatests loopt op, en dat is mogelijk ‘het begin van de verwachte covid-najaarsgolf’, meldde het RIVM deze week. Ziekenhuizen in de regio zijn zich al voorzichtig aan het voorbereiden, al weten ze nog niet precies waarop: ‘Mensen laten zich veel minder testen dan vorig jaar. Dus we weten niet zo goed welke kant we opgaan.’

30 september