Twintig zetels te weinig voor nieuwe coalitie? Zeker niet, maar spannend is het wel

Dordrecht krijgt misschien ‘gewoon’ weer een coalitie van vier partijen (maar vijf is waarschijn­lij­ker)

Na de verrassende verkiezingszege van GroenLinks in Dordrecht (van vier naar zes zetels) en de verwachte VVD-winst (van vijf naar zes) ligt het voor de hand dat die partijen samen het motorblok vormen voor de nieuwe coalitie. ,,Maar het is een stap te ver om nu al te zeggen dat we het samen gaan doen.’’

17 maart