Uitslaande brand in voormalige boerderij in Zwijndrecht onder controle: ‘Nog uren nablussen’

Het pand aan de Lindtsebenedendijk, nabij de Blauwe Brug, werd al decennia niet meer bewoond. Lange tijd diende het nog als sportschool en daarvoor onder meer als consultatiebureau voor baby’s en peuters. Het zou toch al gesloopt worden, om met gebruikmaking van oude elementen plaats te maken voor een boerderijachtig ogend complex met zorgwoningen.

Het dak is deels opengemaakt om de brand beter onder controle te houden. Eerst was van gezondheidsrisico’s nog geen sprake, maar na opschaling tot zeer grote brand waarschuwde de brandweer alsnog. ,,Last van de rook? Sluit ramen en deuren en zet ventilatie uit’’, luidde het advies.

De brandweer werd rond 22.30 uur opgeroepen voor de brand en schaalde even na 23.00 uur op naar ‘zeer grote brand’. Tegen middernacht werd vanwege de hevige rookontwikkeling verder opgeschaald naar GRIP 1, maar net na 00.00 uur werd dat zelfs GRIP 2. Wel liet de brandweer weten dat de brand nu onder controle is. ,,De brandweer is naar verwachting nog enkele uren aan het nablussen.’’

Vanwege de rookontwikkeling werden bewoners in de omgeving van het brandende pand nog voor middernacht gewaarschuwd. Om 23.30 uur ging er in Zwijndrecht en in een deel van Hendrik-Ido-Ambacht en Papendrecht een NL-Alert uit. Inwoners kregen via die melding het advies om uit de rook te blijven.

Oorzaak vermoedelijk vuurwerk

Of de voor de hand liggende oorzaak op oudejaarsavond, vuurwerk, daadwerkelijk de brand heeft veroorzaakt, bevestigt de woordvoerder nog niet. ,,Het is zo druk en we krijgen zoveel meldingen, maar eigenlijk alles wat er nu gebeurt, heeft met vuurwerk te maken.’’

